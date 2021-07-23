РИАМО - 23 июл. Мосгорсуд рассмотрит исковое заявление певца и композитора Юрия Лозы к АО «Первый канал» о защите исключительных прав на песню «Плот». Композиция прозвучала в программе «Голос», сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

В дальнейшем запись программы разместили в интернете.

Истец считает, что ответчик существенным образом испортил произведение, создав его неприемлемую версию. В произведении изменилась мелодия, гармония, а также длительность. Песню сократили до одного куплета с припевом (1 минута 55 секунд).

Целостность и замысел произведения исказили, изменив инструментальный состав в музыкальной части. Голос сопровождает клавишный инструмент, с участием барабанов и иных инструментов оркестра, чего нет в оригинале.

Кроме того, иск указывает на унижение чести, достоинства и деловой репутации композитора. Это, по мнению Лозы, произошло из-за распространения несоответствующих действительности фактов биографии автора. Его также задели комментарии ведущих и членов жюри шоу, которые сопровождали исполнение композиции и содержали непристойную иронию.

Заявитель считает, что в таком виде произведение существовать не может. Это является ударом для репутации автора.

Юрий Лоза просит запретить АО «Первому каналу» создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное незаконное использование музыкального произведения «Плот» путем включения в состав телепередачи «Голос».

Он также хочет взыскать с ответчика 4 млн рублей за нарушение исключительных прав и еще 1 млн рублей за моральный вред.