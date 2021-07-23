РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 23 июл. Капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 1792 м запланирован в этом году в Дзержинском, сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы будут проводить в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018-2024 годы» подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными услугами». Для этого на 2021 год предусмотрено финансирование в объеме 40 млн рублей.

Замначальника производственно-технического отдела ДМУП «ЭКПО» Любовь Хорева пояснила, что в ходе ремонта заменят трубы теплоснабжения магистрали №13 диаметрами 600 мм, 300 мм и 200мм. У дома №18 по улице Угрешской обновят 220 м сетей; на улице Лесной около дома №12 реконструируют участок от ЦТП-5 до тепловой камеры длинной 300 м.

Обновят также сети, ведущие к ЦТП-8 и ЦТП-9, длиной 670 м по улице Лесной в районе домов №№13, 15 и участок теплосетей под дорогой протяженностью 90 м, расположенный в районе жилых домов №№10-13 по улице Лесной. В объем работ по капитальному ремонту наружных тепловых сетей также вошел участок протяженностью 512 м, расположенный на улице Томилинской, где в ноябре 2020 года произошла авария.

На сегодняшний день ДМУП «ЭКПО» подписала договор с ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту с дальнейшим получением положительного заключения экспертизы. После получения положительного заключения экспертизы проведут торгово-закупочные процедуры по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ. Срок окончания запланирован на 1 сентября.