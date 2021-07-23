РИАМО - 23 июл. Работы по комплексному ремонту с перепланировкой приемного покоя в Дмитровской областной больнице планируют завершить к 1 сентября, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В настоящее время в здании идет отделка потолков, стен и пола. Специалисты меняют сантехнику и двери, а также ремонтируют кровлю и стены гаража.

Работу проводят по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья».

В обновленном медучреждении изменится маршрутизация и будут созданы условия для комфортного ожидания. В приемный покой поступят новая мебель и оборудование.

На период проведения ремонта для жителей выделили дополнительные кабинеты в том же корпусе больницы.

Объект посетили с проверкой глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный, депутат Госдумы Ирина Роднина и депутаты Мособлдумы Марина Шевченко и Александр Орлов.

«В начале 2021 года завершен ремонт травматологического пункта Дмитровской областной больницы и косметический ремонт подстанции скорой помощи. Этим летом по поручению губернатора отремонтируем сразу 4 объекта», - сказал Поночевный.

Он добавил, что работы в больнице уже выполнены на 25%.

Кроме того, ремонтируется и патологоанатомическое отделение больницы. Его не обновляли почти 50 лет.

В 2021 году до 1 сентября также планируется сделать ремонт в приемном отделение хирургии, морга, станции скорой помощи пос. Некрасовский и отделении неотложной наркологической помощи в г. Яхроме.