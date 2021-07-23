РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 июл. Несовершеннолетний пассажир пострадал при столкновении двух машин в Щелкове, по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

Авария произошла 21 июля в 13:50 на автодороге М-8 Холмогоры - Ивантеевка - Щелково.

В результате ДТП ребенок получил травмы, ему пришлось обратиться за медицинской помощью.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.