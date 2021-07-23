РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. Жительница Подольска заложила квартиру и автомобиль, чтобы оформить кредиты на мошенников, возбуждено уголовное дело, сообщили в правоохранительных органах.

В дежурную часть 3-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от местной жительницы о том, что злоумышленники похитили у нее денежные средства. Женщина пояснила, что ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов. Звонившие сообщили о мошенниках, которые от ее имени пытаются оформить кредит в банковских организациях, поэтому в целях сбережения денег ей необходимо перебить заявку, подав свою.

Следуя инструкциям правонарушителей, женщина оформила на себя несколько кредитов в различных банках под залог недвижимости и автомобиля, после чего перевела деньги на подконтрольные расчетные счета аферистов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество).

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.