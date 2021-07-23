РИАМО - 23 июл. Более 30 торговых точек по продаже мороженого организовано в рамках проведения Международного авиационно-космического салона, который проходит в Жуковском с 20 по 25 июля. Об этом сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.
Мороженое продаётся стационарно и динамично. Продажа осуществляется под зонтом в холодильном устройстве, в мобильных киосках и передвижных морозильных тележках, в фургонах и кафе.
«Холодный десерт на авиасалон поставили 4 крупных и несколько частных подмосковных производителей мороженого. К примеру, производство «Чистая линия» доставило более 50 тыс. единиц мороженого весом 80-120 граммов», - подчеркнул Сергей Воскресенский.
Министр отметил, что порядка 30 % мороженого в России производит Московская область.
«Напомню, что за лето текущего года подмосковные предприятия планируют произвести свыше 25 тыс. тонн мороженого», - добавил Сергей Воскресенский.
Добрую традицию совместного поедания мороженого во время авиасалона МАКС установил президент России Владимир Путин. На каждой авиавыставке он и сам покупает лакомство и регулярно угощает мороженым приглашенных высоких гостей.
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