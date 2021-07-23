РИАМО - 23 июл. В Жуковском задержали подозреваемого в нападении на работников детского сада, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по региону.

Утром экипаж Раменского отдела вневедомственной охраны получил сигнал «Тревога» с охраняемого детского сада, расположенного в городском округе Жуковский.

Оказалось, что на охраняемую территорию учреждения проник человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

32-летний житель Люберец вел себя неадекватно, бегал по территории детского сада, чем напугал детей и воспитателей. На просьбу охранников покинуть охраняемую территорию он применил в отношении персонала газовый баллончик.

При задержании он оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.