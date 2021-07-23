РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 июл. Водоем в микрорайоне Силикат подмосковных Котельников приведут в порядок, сообщает пресс-служба администрации округа.

Этим летом стартовала новая программа губернатора Московской области «100 водоемов» по очистке прудов и озер в Подмосковье. Один из 100 водоемов находится в Котельниках в микрорайоне Силикат вблизи дома 26. Водный объект стал победителем народного голосования, проходившего весной.

Тогда около 1 тыс. жителей выбрали именно это место, которое, по их мнению, необходимо благоустроить в первую очередь.

Сейчас в городе ведут подготовку к предстоящим работам: готовят документацию на гидрологическое обследование пруда. Это является одним из требований для включения в государственную программу. Параллельно с этим специалисты управления благоустройства обсуждают с жителями виды работ, которые бы они хотели включить в проект благоустройства для реализации.