РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 июл. Свыше 500 жителей подмосковного Красногорска получили экстренную социальную помощь с начала текущего года, сообщили в Красногорском управлении соцзащиты населения.

«В городском округе Красногорск получателями экстренной социальной помощи с начала 2021 года стали 556 граждан», – сказала заместитель начальника Красногорского управления соцзащиты населения Ирина Смирнова.

Получить экстренную помощь жители могут при возникновении трудной жизненной ситуации: инвалидность, безработица, малообеспеченность, безнадзорность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью. Такой вид помощи в Подмосковье с начала года получили свыше 46 тыс. жителей.

«Также за помощью могут обратиться граждане, которые столкнулись с повреждением жилого помещения или имущества в результате стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров, взрывов бытового газа», – пояснила зампред правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, в случае возникновения трудной жизненной ситуации размер выплат составляет до 7 тыс. рублей на каждого члена семьи и до 10 тыс. рублей – одиноко проживающему гражданину. В случае повреждения или утраты жилого помещения или имущества в результате стихийных бедствий размер выплат составляет до 30 тыс. рублей на каждого члена семьи и до 50 тыс. рублей – одиноко проживающему гражданину.

Получить такую помощь можно раз в год.

«В случае возникновения трудной жизненной ситуации выплата производится на основании сведений о доходах, а также документов, подтверждающих возникшие трудности. Заявление можно оформить через МФЦ в течение года после происшествия», – добавила Каклюгина.

Подробную информацию и консультацию по оформлению экстренной социальной помощи можно получить в Красногорском управлении социальной защиты населения по телефону: 8(498)602-19-26 (доб. 48626).