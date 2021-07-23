РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июл. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий вместе с куратором окружного ЦУР, министром физической культуры и спорта Московской области Романом Терюшковым посетил «Люберецкий завод Монтажавтоматика» (АО «ЛЗМ»), на заводе трудятся более 130 человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Предприятие имеет 80-летнюю историю разработки и производства электротехнической продукции. Сегодня завод – важнейший в Московской области кластер, ориентированный на массовый выпуск высоковольтного электротехнического оборудования. Продукция предприятия используется на российских железных дорогах, в странах СНГ, Азии и Восточной Европы, в авиационной промышленности. На заводе трудятся порядка 130 человек, почти половина – жители городского округа Люберцы», – отметил Ружицкий.

Он добавил, что большая часть коллектива привита от коронавируса. На производстве соблюдаются все предписанные меры эпидемиологической безопасности.

Ружицкий пожелал генеральному директору Александру Кузику и всему коллективу здоровья, процветания, расширения производства и рынков сбыта.