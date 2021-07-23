РИАМО - 23 июл. Более 110 тыс. пассажиров отправились в Турцию из аэропорта Домодедово после возобновления авиасообщения. На данный момент из аэропорта можно отправиться в Анталью, Бодрум, Даламан, Измир и Стамбул, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Пиковой по трафику стала вторая неделя июля - 31 тыс. человек. Лидером среди направлений остается Анталья, с начала года поток пассажиров составил 240 тыс. путешественников.

На данный момент из аэропорта можно отправиться в Анталью, Бодрум, Даламан, Измир и Стамбул.

Ранее авиасообщение с этой страной приостанавливали из-за пандемии коронавируса.

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