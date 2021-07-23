РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. Госжилинспекции Московской области проверила в пятницу установку МУП «Водоканал» Подольска «умных» счетчиков водоснабжения клиенту, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Жительница одной из квартир дома №13 на улице Генерала Стрельбицкого оставила заявку на замену счетчика. В пятницу бригада выехала к ней для замены старого счетчика на «умный». Областное надзорное ведомство проконтролировало, чтобы заявку исполнили качественно и в срок.

Также сотрудники организации совместно с инспекторами проверили счетчики в квартире жительницы дома №79 на Варшавском шоссе на наличие приспособлений для занижения показаний прибора учета. В квартире при помощи «умного» счетчика, установленного в 2020 году, зафиксировали отсутствие расхода воды на протяжении месяца. Выяснилось, что хозяйки просто не было дома, она находилась в отпуске за границей.

Женщина рассказала, что довольна установленным прибором учета, так как может следить за расходом воды в режиме онлайн. Находясь в отпуске, она точно знала, что в квартире ничего не протекает. Кроме того, благодаря мобильному приложению смогла оплатить потребление за прошлый месяц, не находясь при этом в России.

При установке «умных» водосчетчиков не нужно ежемесячно снимать показания и передавать их в МУП «Водоканал». Собственник сам может анализировать расход воды, оценивать эффективность водопотребления и оптимизировать свои затраты.

«Во взаимоотношениях между управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями и собственниками всегда есть проблема несвоевременной передачи показаний приборов учета. Созданная нами система позволяет от этого избавиться», – сказал начальник службы управления многоквартирными домами МУП «Водоканал» Подольска Руслан Третьяков.

Сбор показаний проводят автоматически в выбранное время один раз в сутки. Умный прибор отправляет данные по радиоканалу NB-Fi на базовую станцию. Информация о потреблении воды доступна по интернету через облачную платформу.

«Дополнительным плюсом является то, что «Водоканал» объединил в себе функционал как управляющих, так и сервисных компаний. Цепочка между потребителем и исполнителем услуги сокращена до минимума. Благодаря этому сотрудники компании сами несут ответственность за весь цикл мероприятий по водоснабжению: следят за бесперебойным предоставлением услуги, занимаются устранением протечек, заменой и снятием показаний приборов учета, расчетом затраченных собственниками средств», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.