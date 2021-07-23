РИАМО - 23 июл. В 15 государственных объектах здравоохранения в этом году дополнительно установят дизель-генераторные установки, это позволит существенно повысить надежность энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Потребность в обеспечении надежности энергоснабжения связана с ростом энерговооруженности государственных учреждений здравоохранения (ИВЛ, МРТ, КТ, кювезы-инкубаторы для новорожденных и т.д.) и с перепрофилированием части помещений из-за коронавирусной инфекции под стационары для тяжелобольных пациентов, реанимационные и родильные отделения.

Новые мощности, установленные в медучреждениях Подмосковья, позволят не только сократить риск выхода из строя дорогостоящего медицинского оборудования, но и сохранить жизни пациентам даже в случае отключения основного источника энергоснабжения (бесперебойная работа ИВЛ, освещение в операционных и др.).

Работы проводятся в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» под контролем министерства энергетики региона.

«Энергетики продолжают повышать надежность энергоснабжения учреждений здравоохранения. В 2021 году запланировано установить 15, а в 2022-2023 годах - еще 55 дизель-генераторных установок», - отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В текущем году на эти цели выделено 122 млн руб. В течение 2 лет в регионе планируют установить еще 55 дизель-генераторных установок в учреждениях здравоохранения на общую сумму 398 млн руб. Общий объем финансирования составит 521,2 млн рублей.