РИАМО - 23 июл. Монтаж кровельных конструкций учебного корпуса начальной школы Физтех-лицея им. П.Л. Капицы стартовал в Долгопрудном. Объект будет рассчитан на 425 мест, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.
Возведение новых зданий учреждения ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Образование».
Помимо корпуса начальной школы по проекту предусмотрено строительство кампуса для проживания на 200 мест, детского технопарка и котельной, к которой подключат старые и новые здания лицея.
Он добавил, что в этом здании также проводятся работы по каменной кладке подвальной части и первого этажа.
В кампусе армируют и бетонируют стены и плиты перекрытий первого этажа.
«На детском технопарке продолжается устройство выравнивающей песчаной подушки и бетонной подготовки, а также армирование фундаментной плиты и вынос кабельных линий из зоны котлована», – добавил министр.
В котельной уже завершились все работы нулевого цикла.
Строительство всех объектов идет в соответствии с установленным графиком. Корпус начальной школы и котельную достроят уже в августе 2022 года, а детский технопарк и кампус для проживания – в августе 2023 года.
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