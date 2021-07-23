РИАМО - 23 июл. Монтаж кровельных конструкций учебного корпуса начальной школы Физтех-лицея им. П.Л. Капицы стартовал в Долгопрудном. Объект будет рассчитан на 425 мест, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Возведение новых зданий учреждения ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Образование».

Помимо корпуса начальной школы по проекту предусмотрено строительство кампуса для проживания на 200 мест, детского технопарка и котельной, к которой подключат старые и новые здания лицея.

«На объекте задействовано более 190 человек и 13 единиц техники. Работы ведутся одновременно на всех участках – на учебном корпусе, детском технопарке, кампусе для проживания и котельной. На здании начальной школы выполняются работы по армированию и бетонированию плиты перекрытия 4 этажа и парапетов кровли», – сказал министр Стройкомплекса региона Владимир Локтев.

Он добавил, что в этом здании также проводятся работы по каменной кладке подвальной части и первого этажа.

В кампусе армируют и бетонируют стены и плиты перекрытий первого этажа.

«На детском технопарке продолжается устройство выравнивающей песчаной подушки и бетонной подготовки, а также армирование фундаментной плиты и вынос кабельных линий из зоны котлована», – добавил министр.

В котельной уже завершились все работы нулевого цикла.

Строительство всех объектов идет в соответствии с установленным графиком. Корпус начальной школы и котельную достроят уже в августе 2022 года, а детский технопарк и кампус для проживания – в августе 2023 года.