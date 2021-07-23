РИАМО - 23 июл. Врач-педиатр химкинской Левобережной городской поликлиники Юлия Таушева пригласила губернатора Московской области Андрея Воробьева в гости. За чашкой чая она рассказала, как программа «Социальная ипотека» изменила ее жизнь. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Еще три года назад медик жила и работала в Оренбурге.

«Всегда хотелось посмотреть, как реально работает программа, насколько она удобна, сколько вы платите проценты за кредит на квартиру, какие ожидания. Мы продолжаем программу нашей льготной ипотеки, потому что и врачам, и учителям, и всем благородным профессиям нужны внимание и помощь. Вы заботитесь о наших жителях, а наша задача - сделать так, чтобы вы были самыми лучшими врачами. Мы большие ресурсы на это направляем», - сказал Воробьев.

По инициативе губернатора программа «Социальная ипотека» для медиков, учителей, воспитателей, тренеров, молодых ученых и уникальных специалистов действует в Подмосковье с 2016 года. Собственное жилье на льготных условиях смогли приобрести уже более 2 тыс. человек. Только медики в этом году получат 160 сертификатов.

Благодаря соципотеке Таушева с мужем и дочкой уже 2 года живут в уютной квартире в Химках, на улице Совхозной. Первоначальный взнос и оплату основного долга по кредиту берет на себя область, а участник программы оплачивает только проценты по кредиту.

«Хотелось, чтобы это было не вторичное жилье, а именно первичное, чтобы обживать его первыми, с самого начала. Соципотека – это такое подспорье, возможность приобрести жилье на выгодных условиях. Рассказывала коллегам из Оренбурга про эту программу на случай, если кто-то уволился и ищет место работы. Меня в тот момент поддержал муж, поддержали родители, ничего не препятствовало абсолютно. Видимо, так и должно было быть – сплошные плюсы. У нас и поликлиника новая, современная. Пациенты приходят – и в восторге уже от того, что она такая уютная, комфортная, с доступной маршрутизацией. Коллеги - очень дружный коллектив. Привились и теперь ездим по пунктам вакцинации, помогаем терапевтам», - рассказала Таушева.

Узнать подробности участия в программе медицинские работники могут по телефону горячей линии 8 (498) 602-03-17. Подробнее о программе – на сайте министерства жилищной политики Подмосковья в разделе «Документы» minzhil.mosreg.ru.

Социальная ипотека в Подмосковье: кому положена и как ее получить>>