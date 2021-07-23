РИАМО - 23 июл. При открывании двери в подъезд жилого дома по Юрловскому проезду 8-летнюю девочку ударило током в правую руку. Сотрудники прокуратуры столицы проведут проверку обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства.

Дверь в подъезд была оборудована домофоном. Сейчас ребенку оказывают необходимую медицинскую помощь.

В ходе проверки Бутырская межрайонная прокуратура установит все обстоятельства произошедшего. Ведомство даст оценку действиям ответственных лиц в части исполнения требований законодательства по эксплуатации и содержанию общедомового имущества и безопасности оказываемых услуг.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.