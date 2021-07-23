РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июл. В поселке Красково городского округа Люберцы ликвидировали свалку биологических отходов - трупов животных, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В поселок Красково на место обнаружения биологических отходов выезжали специалисты Люберецкой ветеринарной станции. Они отобрали пробы для лабораторных исследований на исключение сибирской язвы в останках. Все отходы вывезены на специализированную площадку.

На месте свалки специалисты провели уборку территории и профилактическую дезинфекцию.