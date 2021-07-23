РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. В Подольске неизвестный украл у спящего на лавочке мужчины ноутбук и попал на видео, полиция проводит проверку, сообщили «РИАМО в Подольске» в правоохранительных органах.

На днях вечером мужчина возвращался домой после работы, сел на лавку возле ТЦ «Октябрьский» и уснул. Недалеко гулял мужчина с собакой. Он подошел к спящему и забрал у него телефон и ноутбук. Преступление попало на видео, которое опубликовали в соцсетях.

«17 июля в дежурную часть 5-го отдела полиции по данному факту поступило заявление от гражданина. Проводится проверка», - сообщили в правоохранительных органах.