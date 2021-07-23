РИАМО - 23 июл. Главное управление социальных коммуникаций Московской области запускает опен-колл на создание концепции стенда Подмосковья на фестивале «Таврида.АРТ», который пройдет в Крыму 8 – 12 сентября, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

На фестиваль съедутся представители всех творческих профессий. Это креативный кластер, в котором опытные и начинающие творцы общаются, генерируют идеи, обсуждают текущие и будущие проекты. В рамках фестиваля пройдет выставка регионов России.

«Мы хотим, чтобы стенд Московской области был самым ярким на фестивале. И каждый может нам в этом помочь! Мы ждем идеи, а самые крутые из них мы воплотим для того, чтобы Подмосковье надолго осталось в памяти у всех», - говорится в сообщении.

Жителей региона просят присылать художественные высказывания и проекты, оформленные в концепцию, которые проявят не только исторические особенности региона, но и отразят те возможности, которые есть сейчас для развития креативных индустрий и искусства.

Авторов самых достойных концепций ждет путешествие в бухту Капсель на все дни проведения фестиваля с проживанием и билетами.

Опен-колл адресован кураторам, художникам, дизайнерам, программистам, музыкантам, ученым и всем неравнодушным!

Для подачи заявки необходимо: CV/портфолио, техническое и концептуальное описание проекта (по возможности, включая визуализации), описание ценности вашей идеи для широкой аудитории (общий объем не более 1,8 тыс. знаков).

Заявки нужно присылать до 6 августа 2021 года. Адрес электронной почты для подачи заявок: Standtavrida@yandex.ru.

Общие технические требования к стенду высылаются по запросу.