РИАМО – 23 июл. Эксперты рассказали, что при выборе квартиры в Подмосковье нужно учитывать местоположение и инфраструктуру. Так, рекомендуется съездить на место будущей квартиры и оценить условия.

Недвижимость в Подмосковье пользуется стабильным спросом последние несколько лет, и многочисленные застройщики пытаются этот спрос удовлетворить, предлагая самые различные варианты «квадратных метров». Как не потерять голову от разнообразия?

Учитывайте местоположение

Наверное, это ключевой фактор, если говорить о Московской области в целом. Нужно учитывать фактическую близость к столице, если этот фактор критичный, а также заранее подумать, как добираться на работу в Москву, если работа находится там, – на своей машине или общественном транспорте.

В первом случае важно наличие транспортной развязки без пробок, во втором – сравнительно близкая станция метро или электропоезда.

Инфраструктура

Перед тем, как купить квартиру во вторичке в Москве или Подмосковье, нужно съездить на место и оценить имеющуюся инфраструктуру. В отличие от новых комплексов вторичное жилье располагается в местах, где уже есть все необходимое.

С одной стороны – это плюс. С другой – вероятность, что в будущем здесь построят что-то еще, ниже.