РИАМО - 23 июл. В дни открытых посещений Московского авиационно-космического салона (МАКС-2021) 24 и 25 июля зрителям представят эксклюзивные почтовые открытки. Их можно будет бесплатно получить и отправить в мобильном почтовом пункте, сообщает пресс-служба макрорегиона Москва АО «Почта России».

Пункт будет работать на территории ресторана «Терминал» в павильоне С. Поделиться эксклюзивными памятными открытками можно будет с адресатами из любой точки мира.

Сотрудники мобильного пункта при необходимости помогут посетителям правильно заполнить адресные строки, найти индекс получателя и наклеить марку.

Открытки выпустили ограниченным тиражом, что делает их ценными для коллекционеров. Получить их можно будет только на площадке авиасалона.

МАКС-2021 проходит в подмосковном Жуковском до 25 июля включительно. Программа авиасалона включает бизнес-дни, ежедневные авиашоу, ярмарку вакансий ведущих российских вузов.

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