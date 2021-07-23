РИАМО - 23 июл. Производители хлеба и хлебобулочных изделий Московской области с начала года получили государственную поддержку в размере более 215 млн рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.
По словам министра, производственная мощность подмосковных предприятий превышает 1 млн тонн хлебобулочных изделий и различных сортов муки в год.
«Хочу отметить, что предприятиями мукомольной промышленности Подмосковья привлечено льготных краткосрочных кредитов на сумму 830 млн рублей», - добавил Сергей Воскресенский.
Производство хлеба и хлебобулочной продукции в Московской области осуществляют около 40 крупных предприятий и порядка 60 малых предприятий, а также 7 основных мукомольных заводов.
Сергей Воскресенский напомнил, что Московская область с начала 2021 года занимает 1 место в России по производству хлеба и хлебобулочных изделий.
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