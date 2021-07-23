РИАМО - 23 июл. Первый заместитель министра жилищной политики Московской области Иван Синельников и заместитель министра здравоохранения региона Нина Свешникова вручили сертификаты на покупку жилья по программе «Социальная ипотека» 34 медицинским работникам Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В их число вошли медработники 20 округов Подмосковья: Красногорск, Мытищи, Краснознаменск, Ленинский, Одинцовский, Дубна и др.
По его словам, регион предоставляет субсидию на оплату первоначального взноса по ипотеке. Затем в течение 10 лет правительство будет оплачивать основную сумму долга. Покупатель будет оплачивать только проценты по кредиту.
Одной из тех, кому выдали сертификаты, стала врач-анестезиолог-реаниматолог Московского областного онкологического диспансера Евгения Шульпекова. Она работает в Балашихе более 3 лет и живет в съемной квартире.
«Очень долго шла к тому, чтобы приобрести собственную квартиру. Благодарю правительство региона за возможность стать участником программы «Социальная ипотека» и осуществить задуманное. В ближайшее время начну подыскивать жилье недалеко от места работы», – сказала Евгения.
Принять участие в программе «Социальная ипотека» могут учителя, врачи, тренеры, молодые ученые и уникальные специалисты. У них должно быть: гражданство РФ, наличие трудового договора в Московской области сроком не менее 10 лет, а также отсутствовать жилье в собственности в Подмосковье.
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