РИАМО - 23 июл. Первый заместитель министра жилищной политики Московской области Иван Синельников и заместитель министра здравоохранения региона Нина Свешникова вручили сертификаты на покупку жилья по программе «Социальная ипотека» 34 медицинским работникам Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В их число вошли медработники 20 округов Подмосковья: Красногорск, Мытищи, Краснознаменск, Ленинский, Одинцовский, Дубна и др.

«Мы хотим, чтобы вы заботились о здоровье жителей Московской области, а после работы возвращались в свой дом. Именно для этих целей по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с 2016 года в регионе реализуется программа «Социальная ипотека», – сказал Синельников.

По его словам, регион предоставляет субсидию на оплату первоначального взноса по ипотеке. Затем в течение 10 лет правительство будет оплачивать основную сумму долга. Покупатель будет оплачивать только проценты по кредиту.

Одной из тех, кому выдали сертификаты, стала врач-анестезиолог-реаниматолог Московского областного онкологического диспансера Евгения Шульпекова. Она работает в Балашихе более 3 лет и живет в съемной квартире.

«Очень долго шла к тому, чтобы приобрести собственную квартиру. Благодарю правительство региона за возможность стать участником программы «Социальная ипотека» и осуществить задуманное. В ближайшее время начну подыскивать жилье недалеко от места работы», – сказала Евгения.

Принять участие в программе «Социальная ипотека» могут учителя, врачи, тренеры, молодые ученые и уникальные специалисты. У них должно быть: гражданство РФ, наличие трудового договора в Московской области сроком не менее 10 лет, а также отсутствовать жилье в собственности в Подмосковье.