РИАМО - 23 июл. На территории Подмосковья за минувшие сутки выявили 1965 новых случаев коронавируса. Наибольшее число новых случаев выявили в Балашихе (158) и Одинцовском городском округе (135), сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Люберцах за сутки выявили 132 случая Covid-19, 128 - в Королеве, по 81 - в Подольске и Пушкине, 79 - в Орехово-Зуевском округе, 78 - в Химках, 73 - в Раменском округе, 71 - в Мытищах, 60 - в Домодедове, 49 - в Ленинском округе, 45 - в Истре, 43 - в Красногорске.

По 39 случаев коронавируса за сутки выявили в Коломне и Чехове, 38 - в Серпухове, 37 - в Жуковском, 35 - во Фрязине, 33 - в Богородском округе и Кашире, 31 - в Солнечногорске, 29 - в Дмитровском округе, 26 - в Клину, 28 - в Лыткарине, 25 - в Рузском округе, по 24 - в Реутове, Сергиево-Посадском округе и Щелкове, по 22 - в Лобне, Серебряных Прудах и Ступине.

18 новых случаев Covid-19 выявили в Ивантеевке, 17 - в Шатуре, по 16 - в Воскресенске, Зарайске и Озерах, 14 - в Волоколамском округе, 12 - в Егорьевске, 11 - в Луховицах, 10 - в Лосино-Петровском, 9 - в Котельниках.

По 8 новых случаев инфекции выявили в Дубне и Электростали, по 5 - в Дзержинском и Электрогорске, по 4 - Бронницах и Наро-Фоминском округе, 3 - в Долгопрудном, по 2 - в Красноармейске, Краснознаменске и Шаховской, по 1 - в Можайском округе и Пущине.

Ни одного случая заражения за сутки не выявили во Власихе, Звездном городке, Молодежном, Протвине, Талдомском округе и Черноголовке.

С начала пандемии в Московской области выявлено 370 997 случаев коронавируса. Вылечили 299 613 человек, умерло 6995 человек с Covid-19.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

23 ИЮЛЯ

- Порядка 90 тыс человек ежедневно делают прививки от Covid‑19 в Москве. Пункты вакцинации продолжают работать достаточно напряженно.

- Собянин: Ситуация с Covid‑19 в Москве улучшается:

«Пятую неделю мы видим снижение заболеваемости, вновь выявленных становится меньше. <...> Но сегодня видно, что их становится значительно меньше. Количество госпитализаций снижается не такими темпами. <...> Но в целом видим, что происходит снижение заболеваемости», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Врачи рассказали, какие проблемы со здоровьем могут появиться после Covid‑19. Это перебои в работе желудочно-кишечного тракта, эндокринной, легочной и сердечной систем, а также с нарушения в работе мозга.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- До 80 тыс человек ежедневно делают прививки от Covid‑19 в Подмосковье. В Подмосковье уже четвертую неделю подряд освобождаются койки в Covid-госпиталях, а 1 августа закрывается госпиталь в парке «Патриот».

- 107 Covid‑пациентов умерло в Москве за сутки. За все время пандемии в Москве умерло 24 898 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 811 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 965 больных. В Москве - 3 425.

- Более 700 фиктивных сертификатов о вакцинации против Covid‑19 изъяли в Москве в 2021 г. В соответствии с законодательством уголовная ответственность предусмотрена не только за изготовление, но и за использование поддельных документов.

- Столичные ЗАГСы вернулись к привычному режиму работы. В них действует масочный режим, также там следят за соблюдением социальной дистанции.

- Более 86 тыс масок продали в автобусах «Мострансавто» с начала пандемии. Самым популярным способом оплаты покупки стали бесконтактные платежи банковскими картами.