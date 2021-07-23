РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 июл. Пробка протяженность 2,3 км образовалась на Ильинском шоссе в подмосковном Красногорске днем в пятницу, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Затор протяженность 2,3 км образовался на Ильинском шоссе при движении в сторону Новорижского шоссе - от пересечения с Волоколамским шоссе до улицы Заводской. По данным сервиса, причиной стало ДТП в левом ряду.

Также локальные участки с затрудненным движением автотранспорта наблюдаются на Волоколамском шоссе в сторону области и съездах на него со второстепенных дорог.