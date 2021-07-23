РИАМО - 23 июл. Начиная с 15 часов пятницы поступают массовые жалобы о сбое в работе сервисов компании «Яндекс», сообщается на сайте downdetector.ru.

По состоянию на 15:03, зафиксировано 472 сообщения о проблемах, 70% обращений касаются почты, а 30% - сайта.

Компания предоставляет пользователям целый перечень сервисов: «Яндекс.Поиск», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Маркет», поиск по блогам, «Народ.ру», «Яндекс.Пробки», почта «Яндекса», «Яндекс.Новости», такси «Яндекс GO».