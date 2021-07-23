РИАМО - 23 июл. В столице в ежедневно прививки от коронавируса делают порядка 90 тыс человек. Часть из них вакцинируется первым компонентом, другая часть - вторым, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Пункты вакцинации продолжают работать достаточно напряженно. Мы прививаем первым и вторым компонентами в сутки где-то около 90 тыс. человек», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Также градоначальник сообщил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом улучшается. Но, по словам мэра, расслабляться пока нельзя, так как вирус не побежден.

Сделать повторную прививку от коронавируса в столице теперь можно во всех прививочных пунктах. Ревакцинацию проведут однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» или двухкомпонентным «Спутником V».

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Текстовая трансляция

23 ИЮЛЯ

- Порядка 90 тыс человек ежедневно делают прививки от Covid‑19 в Москве. Пункты вакцинации продолжают работать достаточно напряженно.

- Собянин: Ситуация с Covid‑19 в Москве улучшается:

«Пятую неделю мы видим снижение заболеваемости, вновь выявленных становится меньше. <...> Но сегодня видно, что их становится значительно меньше. Количество госпитализаций снижается не такими темпами. <...> Но в целом видим, что происходит снижение заболеваемости», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Врачи рассказали, какие проблемы со здоровьем могут появиться после Covid‑19. Это перебои в работе желудочно-кишечного тракта, эндокринной, легочной и сердечной систем, а также с нарушения в работе мозга.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- До 80 тыс человек ежедневно делают прививки от Covid‑19 в Подмосковье. В Подмосковье уже четвертую неделю подряд освобождаются койки в Covid-госпиталях, а 1 августа закрывается госпиталь в парке «Патриот».

- 107 Covid‑пациентов умерло в Москве за сутки. За все время пандемии в Москве умерло 24 898 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 811 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 965 больных. В Москве - 3 425.

- Более 700 фиктивных сертификатов о вакцинации против Covid‑19 изъяли в Москве в 2021 г. В соответствии с законодательством уголовная ответственность предусмотрена не только за изготовление, но и за использование поддельных документов.

- Столичные ЗАГСы вернулись к привычному режиму работы. В них действует масочный режим, также там следят за соблюдением социальной дистанции.

- Более 86 тыс масок продали в автобусах «Мострансавто» с начала пандемии. Самым популярным способом оплаты покупки стали бесконтактные платежи банковскими картами.