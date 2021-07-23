РИАМО - 23 июл. Работа по определению «зеленых зон» в Подмосковье позволит контролировать строительство в тех местах, которые стали для людей зонами отдыха. Об этом сообщил зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

«Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запретил строительство коммерческой недвижимости в «зеленых зонах». Известны случаи, когда предпринимались попытки застроить «зеленые зоны», парки и скверы торговыми и бизнес-центрами. Это вызывало активное недовольство жителей», — сказал Разин.

Он добавил, что было принято решение пресекать подобные ситуации. Была проведена работа по определению «зеленых зон».

«Это позволит контролировать строительство в локациях, которые стали для людей зонами отдыха и времяпровождения», — подчеркнул Разин.

Он уточнил, что было предложено более 2,7 тыс. таких «зеленых зон». Они будут изучены вместе с администрациями муниципалитетов. После отбора эти территории занесут в Региональную геоинформационную систему Московской области.