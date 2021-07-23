РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 июл. В Балашихе дерево упало на припаркованные автомобили во дворе дома на улице Лукино из-за сильного ветра и дождя, сообщается на странице сообщества жильцов ЖК «Алексеевская Роща» и «Новая Алексеевская Роща» в соцсети «ВКонтакте».

«Соседи! В Лукино, 57а дерево упало на автомобили! Сочувствуем владельцам. Не заезжайте во двор, не разъедетесь», - говорится в сообщении.

В комментариях жильцы также отмечали, что еще три года назад несколько раз говорили УК о том, что дерево гнилое и обязательно упадет.

Как сообщил сотрудник ЕДДС округа, соответствующие службы уже знают о данном инциденте и в скором времени дерево уберут. Кроме того, на место выезжали и сотрудники полиции Балашихи. По данному факту проводится проверка.