РИАМО - 23 июл. Соглашение между Общественной палатой Подмосковья и 8 политическими партиями позволит усовершенствовать процесс наблюдения за выборами в Госдуму и Мособлдуму, а также может привлечь новых избирателей, считают представители партий-подписантов.

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Общественной палатой Московской области и российскими политическими партиями было заключено в пятницу в целях обеспечения наблюдения за проведением голосования на выборах депутатов Государственной думы, депутатов Московской областной думы, проведении выборов в органы местного самоуправления, подсчетом голосов участников голосования и установлением его итогов.

Ключевая роль наблюдателей

«Партия «Единая Россия» открыта, мы с большим уважением относимся к таким общественным инициативам. Общественные наблюдатели играют ключевую роль в процессе подтверждения легитимности выборов», - сказал уполномоченный представитель «Единой России» Александр Максимов после подписания.

Он отметил, что такие площадки очень важны для межпартийных дискуссий.

«С Общественной палатой я работаю достаточно давно, я вырос из мониторинговой группы, которая реагировала на все сигналы о нарушениях (на выборах - ред.). Сейчас я нахожусь по другую сторону. Общественной палате Московской области я доверяю полностью. Я думаю, в этом году выборы должны пройти без существенных нарушений», - отметил председатель правления партии «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов.

Привлечение избирателей

Как уточнила член президиума Центрального совета партии «Зеленые» Александра Кудзагова, работа в рамках соглашения позволит привлечь на выборы больше людей, в том числе молодежи.

«Очень многие говорят о том, что именно к молодому поколению политические партии не постучались. Иногда они просто не приходят на выборы. <…> В целом «зеленая» повестка именно для таких, для тех, кто хочет перемен. Этому поколению важно понимать, насколько выборы прозрачны. Такой инструмент контроля, который предлагает Общественная палата, будет работать на повышение явки, на привлечение людей в общественные процессы. Надеюсь, что выборы будут идеально прозрачными», - рассказала Кудзагова.

Подписавшие соглашение

В подписании участвовали представители партий «Зеленая альтернатива», «Партия роста», «Новые люди», «Единая Россия», Российской партии пенсионеров за справедливость, партии «Зеленые», ЛДПР, партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». Со стороны Общественной палаты Московской области соглашение подписала заместитель председателя региональной Общественной палаты Татьяна Дмитриева.

В этом году голосование будет проходить три дня - 17, 18 и 19 сентября. Жители страны будут выбирать депутатов Госдумы и региональных парламентов.