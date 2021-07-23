РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 июл. Программа по развитию «народных троп» стартовала в Королеве, в текущем году планируется устроить 12 дорожек общей протяженностью более 1 км, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

Заместитель главы администрации Королева Павел Котов осмотрел первые тропы под обустройство на улице Комитетский лес.

«Обустроенные дорожки – это удовлетворение ежедневных потребностей людей. Каждый житель пользуется короткими маршрутами по пути к остановкам общественного транспорта, на почту или в магазин, по благоустроенным тропам ходить будет удобнее», – сказал Котов.

Всего в Подмосковье запланировано обустройство свыше 600 таких объектов в текущем году.