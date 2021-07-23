РИАМО - 23 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал приобретенный за внебюджетные средства аппарат непрямого массажа сердца Химкинской подстанции скорой помощи, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.
Lucas 2 – современное портативное устройство для сердечно-легочной реанимации. Его главное преимущество - простота использования. Аппарат быстро устанавливается на пациента, обеспечивает непрерывный массаж грудной клетки с постоянной частотой 100 раз в минуту. Это позволяет параллельно проводить дефибрилляцию, искусственную вентиляцию легких.
В этом году на подстанцию скорой помощи в Химках поставили 19 новых машин, включая реанимобиль. Каждая медбригада оснащена планшетами - на них передаются геопозиция поступившего вызова, сведения о пациенте, можно быстро проложить маршрут к месту назначения.
Все диспетчерские областной СМП переведены на IP-телефонию, что позволяет не потерять ни один вызов.
«Подстанция обслуживает более 270 тыс. человек. Круглосуточно работают 21-22 бригады. Сейчас по программе губернатора идет полностью обновление автопарка станций, приходят новые современные автомобили»,- рассказал заместитель главврача по медицинской части Московской областной станции СМП Игорь Серебренников.
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