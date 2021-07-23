РИАМО - 23 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал приобретенный за внебюджетные средства аппарат непрямого массажа сердца Химкинской подстанции скорой помощи, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Если есть Lucas, то у тебя свободные руки, можно оказывать помощь. Поэтому это недоразумение мы сейчас сняли, оснастили 12 новых реанимационных автомобилей этими аппаратами. В дальнейшем все наши реанимационные машины будут ими оснащены. И большое внимание мы оказываем узким специалистам, плановой помощи, потому что здравоохранение должно соответствовать самым высоким стандартам», - сказал Воробьев.

Lucas 2 – современное портативное устройство для сердечно-легочной реанимации. Его главное преимущество - простота использования. Аппарат быстро устанавливается на пациента, обеспечивает непрерывный массаж грудной клетки с постоянной частотой 100 раз в минуту. Это позволяет параллельно проводить дефибрилляцию, искусственную вентиляцию легких.

«Это очень нужная вещь. Lucas 2 можно считать полноправным членом бригады. Вот, например, у нас в бригаде 2 человека, и кто-то один при реанимации пациента занимался бы исключительно непрямым массажем сердца. А так эту функцию возьмет аппарат, освободив руки», - объяснил врач выездной бригады Николай Ермак.

В этом году на подстанцию скорой помощи в Химках поставили 19 новых машин, включая реанимобиль. Каждая медбригада оснащена планшетами - на них передаются геопозиция поступившего вызова, сведения о пациенте, можно быстро проложить маршрут к месту назначения.

Все диспетчерские областной СМП переведены на IP-телефонию, что позволяет не потерять ни один вызов.

«Подстанция обслуживает более 270 тыс. человек. Круглосуточно работают 21-22 бригады. Сейчас по программе губернатора идет полностью обновление автопарка станций, приходят новые современные автомобили»,- рассказал заместитель главврача по медицинской части Московской областной станции СМП Игорь Серебренников.