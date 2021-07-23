РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июл. Активисты Люберецкого отделения Российского движения школьников до 26 июля могут подать заявки на участие в конкурсном отборе на осеннюю смену «Море внутри» во Всероссийский детский центр, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Море внутри» - смена социально-педагогической направленности для активистов Российского движения школьников в возрасте от 11 до 17 лет.

Конкурсный отбор заявок во Всероссийский детский центр «Смена» проходит на сайте: рдш.рф. Прислать заявку-анкету, портфолио и решенные кейсы нужно до 26 июля.

Осенняя смена «Море внутри» пройдет с 5 по 18 октября.