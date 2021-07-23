РИАМО - 23 июл. Для продолжения рода щенка-подростка кустарниковой собаки из Московского зоопарка отправили в зоопарк Новосибирска, сообщается в Instagram-аккаунте столичного зоосада.

Щенята кустарниковых собак рано взрослеют и уходят в самостоятельную жизнь. Поэтому переезд был еще и природной необходимостью. В целом, между зоопарками с хорошими условиями проживания постоянно идет обмен животными.

Из московского выводка в Новосибирск поехал старший сын. Просторный контейнер для перевозки сначала долго простоял в вольере, чтобы животное привыкло к нему.

Вскоре щенок оказался в Новосибирске и встретил там свою пару. Кустарниковую собаку зовут Мана и она из Франции. Животные быстро поладили и вместе роют грунт, бегают в елках и прячутся за бревнами.

Отец щенка из столицы, Вицли, сам родился в Новосибирске и был отправлен в Москву, где встретил самку Фрею из Дании. У них родилось уже 3 выводка щенят.