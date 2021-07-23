РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июл. В доме №21 на улице Митрофанова Люберец по обращению жителя проверили выполненные работы по текущему ремонту подъезда, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ранее житель дома оставил замечание о некачественно проведенном текущем ремонте в местах общего пользования подъезда №2.

По сигналу жителя произведена проверка. Во втором подъезде работы по текущему ремонту закончены. Заменено напольное керамическое покрытие, предварительно старое покрытие демонтировано. Окрашены стены, заменены почтовые ящики, состояние слаботочных сетей приведено в нормативное состояние.

Жители могут отправить замечания по содержанию жилищного фонда в диспетчерскую службу ЕДС ЖКХ городского округа Люберцы по телефонам: 8(495)103-44-33, 8(800)301-44-33, *5-105.