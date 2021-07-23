РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 июл. В Котельниках продолжаются рейды по выявлению правонарушений, арендатора шиномонтажа привлекли к ответственности за несогласованную рекламную вывеску. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Административная комиссия городского округа Котельники №36 совместно с отделом рекламы в ходе рейда выявила нарушения, за которые предусмотрена ответственность, а именно несогласованное размещение световой вывески «Шиномонтаж» на павильоне, расположенном на территории ТЦ «Real».

Арендатор указанного павильона привлечен к административной ответственности.