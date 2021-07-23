РИАМО - 23 июл. В Подмосковье до 21 часов 24 июля продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой пожароопасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В регионе высокая пожароопасность 4 класса. «Желтый» - это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что жара, которая вернется в начале новой недели в Московский регион, не будет продолжительной.

В конце месяца в регионе ожидаются дожди и грозы, температура будет около плюс 22-27 градусов.