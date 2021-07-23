РИАМО - 23 июл. Общественная палата Московской области и восемь политических партий заключили в пятницу соглашение о сотрудничестве в сфере наблюдения за голосованием на выборах депутатов в Государственную думу и в Московскую областную думу, передает корреспондент РИАМО.

В подписании участвовали представители партий «Зеленая альтернатива», «Партия роста», «Новые люди», «Единая Россия», Российской партии пенсионеров за справедливость, партии «Зеленые», ЛДПР, партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». Со стороны Общественной палаты Московской области соглашение подписала заместитель председателя региональной Общественной палаты Татьяна Дмитриева.

«Это знаменательное событие. Мы, Общественная палата, впервые подписываем партнерское соглашение в преддверии выборов. Восемь политических партий подписали соглашение о сотрудничестве на выборах в Государственную думу и в Московскую областную думу. Это огромный шаг вперед для повышения прозрачности процесса, взаимодействия», - сказала Дмитриева.

Она отметила, что совместная конструктивная работа и выстроенная коммуникация будут способствовать открытости и прозрачности процесса голосования. Все заинтересованы, чтобы выборы прошли внятно и легитимно.

«У Общественной палаты региона богатый опыт наблюдения на выборах. Будут работать мобильные группы, которые отрабатывают возникающие ситуации. В этом году на время проведения выборов региональный штаб традиционно переедет в Одинцово, там будут медиацентр, пресс-центр, где можно будет видеть на экране избирательные участки», - рассказал руководитель регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами - руководитель аппарата Общественной палаты Московской области Александр Тарарев.

В этом году голосование будет проходить три дня - 17, 18 и 19 сентября. Жители страны будут выбирать депутатов Госдумы и региональных парламентов.