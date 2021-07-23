РИАМО - 23 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу наградил четверых работников торговли в честь их профессионального праздника, который отмечают в этом году 24 июля, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

День работника торговли отмечают в России с 2013 года в четвертую субботу июля.

Четырем жителям столицы присвоены звания «Почетный работник торговли и сферы услуг города Москвы». Они награждены за большой вклад в развитие торговли и многолетний добросовестный труд.

Среди награжденных - продавец секции «Пума» ООО «СПОРТ-15» Ольга Гребенникова, управляющий директор ООО «Усачевский рынок» Егор Гурник, исполнительный директор ООО «Каравай-СВ» Николай Панкин, руководитель отдела продаж и сервиса мотоциклов ООО «БМВ Русланд Трейдинг» Владимир Чайковский.

Еще заслуги 29 сотрудников предприятий торговли отмечены благодарностью мэра Москвы.