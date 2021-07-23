РИАМО - 23 июл. В ближайший час в Москве ожидают выпадение осадков, дождь уже начался в Солнечногорске, Истре, Балашихе, Реутове, Пушкинском округе, следует из данных сервиса «Яндекс.Погода».

В пятницу в Подмосковье и столице установилась комфортная погода. Максимальная температура воздуха в Москве составит +22...24 градуса, по Московской области - от +19 до +24 градусов.

В середине дня атмосферное давление достигнет 741 мм рт. ст. Влажность воздуха составит порядка 60%. Скорость ветра не будет превышать 10 м/с.

Ранее начальник отдела метеорологии управления метеорологических разработок ГБУ «Автомобильные дороги» Елена Тимакина отметила, что самый точный прогноз погоды в Москве составляется на ближайшие сутки.