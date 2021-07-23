РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июл. В городском округе Люберцы на улице Урицкого до конца 2022 года построят общеобразовательную школу на 825 учащихся, разрешение на ее строительство выдало министерство жилищной политики Московской области, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Министерство жилищной политики Московской области выдало компании ООО «САС» разрешение на строительство в городском округе Люберцы общеобразовательной школы на 825 учащихся. Она будет располагаться по адресу: Люберцы, улица Урицкого, дом №10. Завершить строительство планируется к ноябрю 2022 года», - отметил Ружицкий.

Он пояснил, что на объекте уже завершили работы по устройству временных дорог и ограждения, а также по возведению бытового городка. В ближайшее время начнутся разработка котлована и устройство фундамента. Все работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком.

«Здание школы будет выполнено в виде П-образной формы и будет состоять из 4 этажей с подвальным этажом. В школе будут представлены все важные и значимые помещения для начальной и средней школы. Помимо основных помещений планируются помещения трудового обучения, спортивный зал, библиотечный блок с читальным залом, информационный центр с медиатекой, а также медицинский блок, помещения охраны и пожарного поста, актовый зал», - уточнил Ружицкий.