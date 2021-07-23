РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 июл. В подмосковных Котельниках ведется набор юных актеров в театральную студию, сообщает пресс-служба администрации округа.

Театральная студия «Лампа» приглашает новых участников от 5 до 16 лет в свой коллектив. Студия дает возможность ознакомиться с основами актерского мастерства, развить внимательность и фантазию, преодолеть стеснительность и страх перед зрителем, стать более коммуникабельным, а также обрести грамотную и красивую речь для уверенного общения.

Занятия будут проходить в ДК «Белая Дача». Руководитель - Ольга Полевая. Записаться и задать все интересующие вопросы можно по телефону: 8(903)754-07-68.