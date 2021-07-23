РИАМО - 23 июл. Московский городской суд 4 августа рассмотрит апелляцию на арест Валерии Башкировой, сбившей троих детей на пешеходном переходе в столичном районе Солнцево, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Днем 16 июля на пешеходном переходе на улице Авиаторов девушка за рулем машины Mazda сбила трех маленьких детей на пешеходном переходе. Пострадавших госпитализировали в больницу, там двое мальчиков скончались. 9-месячная девочка находится в тяжелом состоянии.

Изначально девушку отправили под домашний арест. Однако потом меру пресечение изменили на заключение под стражу. Девушка обжаловала свой арест. Рассмотрение этой жалобы назначено на 4 августа.