РИАМО - 23 июл. Помимо излишнего веса, употребление фастфуда может привести к холециститу, ферментативной недостаточности и ряду других заболеваний, сообщила РИАМО врач-диетолог Наталья Герасимова.

«Главная проблема фастфуда в том, что там используются дешевые ингредиенты. При готовке блюд применяется большое количество растительного масла, канцерогенов. При температурном воздействии на белок продукт теряет свои полезные свойства», — сказала Герасимова.

Она добавила, то воздействие на желудочно-кишечный тракт солей, специй, жира может вызвать холецистит, ферментативную недостаточность. Кроме того, возможны образования онкологических, аутоиммунных заболеваний. ​

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Московской области рассказали, что состояние здоровья человека напрямую зависит от качества пищи. Питание играет огромную роль как в профилактике, так и в развитии огромного количества заболеваний, при этом на долю сердечно-сосудистых патологий приходится более 60% всех болезней, ассоциированных с питанием.