РИАМО - 23 июл. Прокуратура столицы внесла апелляционное представление на приговор, вынесенный Пресненским районным судом города Москвы в отношении блогера Эдварда Била (настоящее имя - Эдуард Биль), сообщает пресс-служба прокуратуры.

Ранее суд Москвы приговорил блогера к 2 годам ограничения свободы по делу о ДТП. Нарушая правила дорожного движения, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo. В результате ДТП женщина за рулем Volkswagen получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Прокуратура увидела в решении суда нарушения требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а наказание признала слишком мягким.

Сейчас прокуратурой ставится вопрос об отмене приговора и передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе.

Блогер встречался с пострадавшей Марией Артемовой, которая пришла в себя, и выплатил ей компенсацию. Сумма компенсации не раскрывается, однако, по данным ряда СМИ, она составила порядка 11 млн рублей.

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