РИАМО - 23 июл. В столице в понедельник и вторник на следующей неделе прогнозируется до плюс 26-28 градусов, это в среднем на 4 градуса теплее обычного, сообщается на сайте «Метеовести».

В пятницу в Подмосковье и столице установилась комфортная погода, при переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

В середине дня атмосферное давление достигнет 741 мм рт. ст. Влажность воздуха составит порядка 60%. Скорость ветра не будет превышать 10 м/с.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что жара, которая вернется в начале новой недели в Московский регион, не будет продолжительной.

В конце месяца в регионе ожидаются дожди и грозы, температура будет около плюс 22-27 градусов.

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