РИАМО - 23 июл. Кофе у особо восприимчивых к кофеину людей может вызвать повышение артериального давления и учащение пульса. Кофе также способствует вымыванию кальция из организма, сообщила РИАМО врач-диетолог Наталья Герасимова.

«Исследования показали, что норма кофе для организма составляет 4 чашки. Однако есть люди особо восприимчивые к воздействию кофеина. У них может случиться учащение пульса и повышение артериального давления. Таким людям не стоит пить кофе», — сказала Герасимова.

Врач-диетолог добавила, что кофе способствует вымыванию из организма кальция. Из-за этого в жару употребление бодрящего напитка стоит сократить, так как организму будет тяжелее переносить зной. Восполнить потерю кальция можно за счет БАДов.​

Ранее кардиолог Заурбек Шугушев рассказывал, что доказано положительное влияние кофе на сердечно-сосудистую систему с точки зрения медицины. Употребление кофе снижает риск развития сердечно-сосудистых осложнений. Однако полезные свойства касаются только свежемолотого кофе.