РИАМО - 23 июл. Кофе у особо восприимчивых к кофеину людей может вызвать повышение артериального давления и учащение пульса. Кофе также способствует вымыванию кальция из организма, сообщила РИАМО врач-диетолог Наталья Герасимова.
«Исследования показали, что норма кофе для организма составляет 4 чашки. Однако есть люди особо восприимчивые к воздействию кофеина. У них может случиться учащение пульса и повышение артериального давления. Таким людям не стоит пить кофе», — сказала Герасимова.
Врач-диетолог добавила, что кофе способствует вымыванию из организма кальция. Из-за этого в жару употребление бодрящего напитка стоит сократить, так как организму будет тяжелее переносить зной. Восполнить потерю кальция можно за счет БАДов.
Ранее кардиолог Заурбек Шугушев рассказывал, что доказано положительное влияние кофе на сердечно-сосудистую систему с точки зрения медицины. Употребление кофе снижает риск развития сердечно-сосудистых осложнений. Однако полезные свойства касаются только свежемолотого кофе.
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