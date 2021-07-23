РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 июл. Продолжается работа по наведению порядка на дорогах Котельников, там проверили около 80 автотранспортных средств в ходе рейда, сообщает пресс-служба администрации округа.

Очередные профилактические мероприятия прошли на Покровском проезде. В них приняли участие сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое», отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Люберецкое» и администрации округа. Мероприятия были направлены на предотвращение нарушений в сфере таксомоторных перевозок, выявление лиц, нарушающих миграционное законодательство РФ.

По итогам было проверено около 80 автотранспортных средств, составлено 26 административных протоколов, 7 из которых на водителей за нарушение миграционного законодательства, эвакуировано 12 автомобилей.