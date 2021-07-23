РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 июл. В Котельниках участились случаи кражи крышек от канализационных люков, сообщает пресс-служба администрации округа.

За прошедшие сутки было похищено более 10 чугунных крышек колодцев тепловых, водопроводных и канализационных сетей в микрорайоне Силикат, Ковровый, на улице Новой, у комбината Первомайский и ООО «Русские газоны», некоторые были вырваны совершенно варварским способом.

«МУЖКП «Котельники» обращается с просьбой ко всем горожанам: если вы стали свидетелями того, как люди без спецодежды демонтируют крышки канализационных колодцев, по возможности снимите момент на видео и позвоните в дежурно-диспетчерскую службу предприятия в любое удобное время по телефону: 8(968)799-79-91», - говорится в сообщении.