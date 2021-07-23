РИАМО - 23 июл. Столичная прокуратура проведет проверку сообщения о том, что в многоквартирных домах двух районов города функционируют нелегальные хостелы. Информацию о нарушении жилищных прав москвичей озвучили в эфире федерального телеканала, сообщается на сайте ведомства.

В сюжете речь шла о квартирах, расположенных в домах района Люблино и на улице Давыдковской в районе Дорогомилово.

Провести проверки поручено Люблинской и Дорогомиловской межрайонным прокуратурам. Они оценят соблюдение требований жилищного законодательства.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.